Осторожно! Завтра ожидается первый осенний шторм, порывы ветра могут повалить деревья

Кроме того могут быть штормовые грозы, во время которых сильные порывы ветра способны повалить деревья.

Вечером, начиная с запада, ветер начнет стихать, только вблизи Финского залива он продолжит дуть со скоростью 20 м/с вплоть до полуночи пятницы.

Смотрите прогноз от pogoda.ee:

Четверг, 10.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, в отдельных районах возможна гроза. Ветер южный и юго-западный, утром в западной Эстонии западный и северо-западный 7-12, порывами 17 м/с, на островах и побережье 10-16, порывами до 23 м/с. Температура воздуха 10…14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт ливневой дождь, возможна гроза. К вечеру небо прояснится и погода улучшится. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 18 м/с, на островах и побережье 12-17, порывами до 25 м/с, вечером ветер ослабеет. Температура воздуха 12…15°С.

Пятница, 11.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-8, порывами до 15 м/с, на северном побережье до 22 м/с, после полуночи постепенно ослабеет. Температура воздуха 6…11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер западной четверти 3-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 13..16°С.

Суббота, 12.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер юго-западный 3-9, на побережье западной Эстонии порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный и южный 4-10, порывами до 15 м/с. Температура воздуха 14..18°С.

Воскресенье, 13.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи местами пройдет кратковременный дождь, после полуночи зона дождей сместится с запада на восток. Начиная с островов, ветер развернется с южного к юго-западному и западному 5-11, порывами до 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 9…14°С.

Днем: Облачность поредеет. На востоке Эстонии утром пройдет дождь, днем местами пройдут ливневые дожди. Ветер западный и юго-западный 5-11, порывами 15, в прибрежной зоне 8-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 13…17°С.