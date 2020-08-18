Отличные новости: до конца недели погода будет хорошей

Во вторник днем ожидается небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Переменный ветер 2-7 м/с. Температура воздуха 20…25°С.

Среда, 19.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 21..26°С.

Четверг, 20.08:

Ночью: Преимущественно ясно и сухо. Ветер юго-восточный и восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 8..14, на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 22..26°С.

Пятница, 21.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный, юго-восточный 1-6 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осакдов. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха 23..27°С.

Суббота, 22.08:

Ночью: Переменная облачность. Утром на островах местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 12..17, на побережье до 20°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона осадков с островов распространится на северо-восток, ожидаются грозы, по юго-востоку Эстонии вероятность осадков небольшая. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, вечером на островах развернётся на юго-восточный. Температура воздуха 20..25°С.