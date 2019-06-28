Отличные новости: лето возвращается! На выходных снова будет тепло

Пятница, 28.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, на островах западной Эстонии в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, вечером на побережье северо-западной Эстонии до 18 м/с. Температура воздуха 15..20°С.

Суббота, 29.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Воскресенье, 30.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер повернёт с западной четверти к южной 3-8, вечером на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25°С.

Понедельник, 01.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке до 26°С.