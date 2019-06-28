Отличные новости: лето возвращается! На выходных снова будет тепло
Не дайте дождям испортить себе летнее настроение! Pogoda.ee обещает, что тепло уже совсем скоро вернется.
Не дайте дождям испортить себе летнее настроение! Pogoda.ee обещает, что тепло уже совсем скоро вернется.
Пятница, 28.06:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, на островах западной Эстонии в начале ночи до 20 м/с. Температура воздуха 9..15°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 5-12, порывами 15 м/с, вечером на побережье северо-западной Эстонии до 18 м/с. Температура воздуха 15..20°С.
Суббота, 29.06:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный и северо-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.
Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 5-10, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 17..22°С.
Воскресенье, 30.06:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 11..16°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер повернёт с западной четверти к южной 3-8, вечером на островах порывами до 14 м/с. Температура воздуха 20..25°С.
Понедельник, 01.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер южный и юго-западный 5-10, порывами 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-12, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 18..23, на востоке до 26°С.
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