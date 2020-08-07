Отложите дела: на выходных жителей Эстонии ожидает хорошая погода

В пятницу днем ожидается небольшая и переменная облачность. В некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26°C.

Суббота, 08.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность без осадков погода. Местами образуется туман. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16°C

Днем: Небольшая и переменная облачность. В некоторых местах возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..26°C.

Воскресенье, 09.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Слабый, нейстойчивый ветр. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Преимущественно солнечная и сухая погода. Только по востоку Эстонии местами переменная облачнотсь, возможен кратковременный дождь. Преимущественно ветер западных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 22..27°С.

Понедельник, 10.08:

Ночью: Преимущественно ясная и сухая погода. Ветер западной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами кратковреенный дождь, возможна гроза. Ветер западный, юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха 23..28°С.

Вторник, 11.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, утром повернёт на северный 3-8, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 12..17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северо-западный 3-8, на северном побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха ночью 19..24°С.