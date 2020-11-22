Передвигайтесь осторожно! Шторм мог сделать дороги скользкими


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Lörts.
Lörts.Foto: Andres Putting

Штормовой ветер, дождь и мокрый снег в ночь на воскресенье могли серьезно ухудшить дорожные условия. Температура в некоторых местах приближается к нулю, поэтому дороги могут стать скользкими и опасными для передвижения.

В воскресенье днем температура уже будет плюсовая — 4..9°С. Ожидаются дожди. Ветер юго-западный, западный 5-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с.