Передвигайтесь осторожно! Шторм мог сделать дороги скользкими

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Lörts. Foto: Andres Putting

Штормовой ветер, дождь и мокрый снег в ночь на воскресенье могли серьезно ухудшить дорожные условия. Температура в некоторых местах приближается к нулю, поэтому дороги могут стать скользкими и опасными для передвижения.