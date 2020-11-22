Передвигайтесь осторожно! Шторм мог сделать дороги скользкими
Штормовой ветер, дождь и мокрый снег в ночь на воскресенье могли серьезно ухудшить дорожные условия. Температура в некоторых местах приближается к нулю, поэтому дороги могут стать скользкими и опасными для передвижения.
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