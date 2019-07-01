Первая половина июля будет прохладной и дождливой. Придет ли настоящая летняя жара?
В начале июля, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и прохладно, во второй половине станет потеплее, а в конце месяца возможны несколько жарких дней.
В начале июля, по прогнозам синоптиков, будет дождливо и прохладно, во второй половине станет потеплее, а в конце месяца возможны несколько жарких дней.
В первой половине июля будут часто идти дожди, температура воздуха будет приближенной к средней или ниже. Средняя температура в июле +16,9..+18 градусов, пишет rus.err.ee.
Во второй половине месяца усилится влияние области высокого давления, станет суше и теплее. В конце месяца в Эстонии может наступить кратковременная жара.
Осадков выпадет в пределах нормы (47..87 мм) или больше.
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