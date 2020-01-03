Первый шторм года уже на подходе: готовимся к неприятностям

По всей Эстонии ожидается сильный юго-западный ветер: в континентальной части страны силой 15-20, на островах и побережье 14-18, порывами до 25 метров в секунду.

Центр дорожной информации (Teeilmakeskus) прогнозирует силу ветра до 27 метров в секунду.

Ветер может вызвать перебои в энергоснабжении, валить деревья и нарушить морское сообщение.

По прогнозу эстонских метеорологов, в субботу расположенная над Северной Европой область низкого давления захватит территорию Ботнического и Финского заливов. В восточной части Эстонии уже ночью начнутся дожди, на островах возможен снег с дождем. Осадки в течение дня будут распространяться на Центральную Эстонию. Температура воздуха в субботу от -1 до +2 градусов, на побережье до +4.

В воскресенье область низкого давления будет двигаться на восток, в сторону России, а с запада в Эстонию придет волна более холодного воздуха. В ночь на воскресенье ожидается сильный ветер северных направлений (15-21, местами 23 метра в секунду), снег и дождь. Утром погода успокоится. Температура воздуха от 0 до -2, на побережье 1-2 градуса тепла.

Понедельник

Ночью: Облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, на островах и дождь. Опасность гололеда. К утру осадки прекратятся. Юго-западный, южный ветер усилится 7-13, на островах и побережье порывы до 20 м/с, к утру вновь ослабеет. Температура воздуха на западе Эстонии -1..+2, на востоке -1..-6°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.