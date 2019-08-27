Пляжная погода продержится по меньшей мере до конца недели. Картину испортит пятница

Среда, 28.08

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер перейдет к юго-восточному 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами до 18°С.

Днем: Солнечно и сухо. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Четверг, 29.08

Ночью: Ясно. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 18°С.

Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня на островах местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Пятница, 30.08

Ночью: Облачность увеличится. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с, утром на островах перейдет к юго-западному. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному, западному 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23°С.

Суббота, 31.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Воскресенье, 01.09

Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений усилится. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем — 22-26 градусов.

Понедельник, 02.09