27.08.2019, 19:01

Пляжная погода продержится по меньшей мере до конца недели. Картину испортит пятница


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Пляжная погода продержится по меньшей мере до конца недели. Картину испортит пятница
Пляж ПиритаDelfi

Согласно прогнозу Службы погоды, до конца недели в Эстонии сохранится по-летнему теплая погода, преимущественно без осадков. Общую картину обещает испортить пятница, когда могут пройти обильные осадки, передает pogoda.ee.

Среда, 28.08
Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер перейдет к юго-восточному 1-7 м/с. Температура воздуха 10..16, на побережье местами до 18°С.
Днем: Солнечно и сухо. Ветер юго-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Четверг, 29.08
Ночью: Ясно. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 11..15, на побережье до 18°С.
Днем: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Во второй половине дня на островах местами кратковременный дождь. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывы до 12 м/с. Температура воздуха 21..27°С.

Пятница, 30.08
Ночью: Облачность увеличится. Местами кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-восточный, южный 3-9 м/с, утром на островах перейдет к юго-западному. Температура воздуха 13..18°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер повсеместно перейдет к юго-западному, западному 3-9 м/с. Температура воздуха 19..23°С.

Суббота, 31.08
Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 19..24°С.

Воскресенье, 01.09
Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южных направлений усилится. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 17, днем — 22-26 градусов.

Понедельник, 02.09

С запада на Эстонию распространится область низкого давления. Ожидается облачная погода. Ветер относительно сильный, южных направлений. Температура воздуха ночью 12-17, днем 19-24, на востоке Эстонии может превысить 25 градусов тепла.