Пляжный сезон начался: смотрите, какая температура воды на крупнейших пляжах Эстонии!

С 1 июня официально открыт пляжный сезон в Эстонии — на пляжах следят за безопасностью спасатели, а на месте и в интернете теперь можно получить оперативную информацию о температуре воды.
По состоянию на полдень 1 июня самая тепла вода в озере Тюри — 18 градусов. Среди пляжей с морской водой — в Пярну, 15 градусов. На Таллиннских морских пляжах температура воды пока сохраняется в районе 10 градусов.
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