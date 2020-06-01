Пляжный сезон начался: смотрите, какая температура воды на крупнейших пляжах Эстонии!


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Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018
Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018Foto: Hendrik Osula

С 1 июня официально открыт пляжный сезон в Эстонии — на пляжах следят за безопасностью спасатели, а на месте и в интернете теперь можно получить оперативную информацию о температуре воды.

По состоянию на полдень 1 июня самая тепла вода в озере Тюри — 18 градусов. Среди пляжей с морской водой — в Пярну, 15 градусов. На Таллиннских морских пляжах температура воды пока сохраняется в районе 10 градусов.

Следите за температурой воды на крупнейших пляжах в Эстонии на портале RusDelfi о погоде!