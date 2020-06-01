Пляжный сезон начался: смотрите, какая температура воды на крупнейших пляжах Эстонии!

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Soe rannailm Tallinnas 12.05.2018 Foto: Hendrik Osula

С 1 июня официально открыт пляжный сезон в Эстонии — на пляжах следят за безопасностью спасатели, а на месте и в интернете теперь можно получить оперативную информацию о температуре воды.