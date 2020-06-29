По всей Эстонии пройдут ливневые дожди с грозой и градом

Понедельник, 29.06:

Днем: На западе и юге Эстонии переменная облачность. Утром местами, около полудня уже во многих местах пройдут кратковременные дожди с грозами, возможно с градом. По востоку Эстонии до обеда малооблачно и без осадков, затем также там возрастет вероятность ливневых дождей с грозой и градом. Вечером осадки станут более интенсивными. Ветер восточный и юго-восточный 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с, во время грозы порывы ветра сильнее, во второй половине дня на островах и западном побережье ветер переменных направлений и стихнет. Температура воздуха 23…28, при дожде понизится до 20°С.

Вторник, 30.06:

Ночью: Облачность уплотнится. Пройдут кратковременные дожди и грозы: опасность интенсивных осадков и сильных порывов ветра, возможен град. Ветер развернётся с юго-восточного на западную четверть 3-9 м/с. Температура воздуха 11..17, на востоке Эстонии до 20°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь и гроза, во многих местах сильные осадки, во время грозы возможны сильные порывы ветра, возможен град. Начиная с запада, плотный облачный массив удалится и осадки постепенно поредеют. Ветер западной четверти 5-10, во второй половине дня на островах юго-западный ветер порывами 15 м/с. Температура воздуха 17..23°C.

Среда, 01.07:

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывами 15, на островах и в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 10..16°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, местами гроза. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывами 15, на островах и в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 16..21°C.

Четверг, 02.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха 9..15, на побережье до 17°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-11, порывами 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 17..23°C.