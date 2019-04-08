Почти середина весны: на этой неделе ждите снега!

Понедельник, 08.04:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт дождь. На востоке Эстонии ветер южной четверти, по западу Эстонии западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь, не исключён и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, на островах усилится северо-западный и западный 7-12, порывами 12-18 м/с. Температура воздуха 3..8, на юго-востоке Эстонии до 10°С.

Вторник, 09.04:

Ночью: Преимущественно облачная погода. Во многих местах пройдёт дождь, возможен и снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12 м/с, на островах северо-западный, западный ветер 8-13, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: В основном облачно. Во многих местах мокрый снег и дождь, не исключен и снег. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12, на островах северо-западный, западный ветер 8-13, порывы до 18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Среда, 10.04:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и снег. Ветер повернёт с западных направлений на северную четверть 3-9 м/с, на побережье северо-западный и северный ветер порывами до 14 м/с. Температура воздуха -2..+1°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и снег, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер северо-западный, северный 4-10, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 0..+3°С.

Четверг, 11.04:

Ночью: Малооблачно или небольшая облачность. В отдельных местах пройдёт снег. Ветер северной четверти 3-9, на побережье порывы 13 м/с. Температура воздуха 0..-4°С.

Днем: Малооблачно или небольшая облачность. В отдельных местах возможен снег. Ветер северной четверти 3-9, на побережье порывы 13 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 0..+3°С.