Погода до Яанова дня: к чему готовиться?

Четверг, 20.06:

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня в отдельных местах пройдёт кратковременный дождь, вечером не исключена гроза. Ветер южной четверти, на северном побережье восточной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 25..29, на побережье местами 20..23°С

Пятница, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, местами туман и кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер южной четверти 1-6 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Днем: Переменная облачность, во многих местах кратковременные дожди, грозы. Ветер перейдёт от южной четверти к западной 2-8 м/с, во время грозы ветер порывистый. Температура воздуха 18..25, местами 27°С.

Суббота, 22.06:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. По востоку Эстонии более облачно и в начале ночи местами кратковременные дожди и грозы. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 10..15, по юго-востоку Эстонии и на побережье до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами до 15, на северном побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха 16..21, на востоке Эстонии до 23°С.

Воскресенье, 23.06:

Ночью: Ясная, сухая погода. Ветер западной четверти 4-9, в начале ночи на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье местами до 15°С.

Днем: Переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°С.