Погода на ближайшие дни: мокрый снег, столбик термометра опустится до -4

Днём: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди или мокрый снег, к вечеру облачность и осадки поредеют. Ветер северных направлений 4-10, в первой половине дня на востоке Эстонии порывы до 13 м/с. Температура воздуха 3..8°C.

Четверг, 30.04:

Ночью: Небольшая облачность, без осадков. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами +3°C.

Днём: Облачность уплотнится, но будет без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Пятница, 01.05:

Ночью: Ясная или малооблочная, без осадков погода. Ветер восточный, юго-восточный 3-9, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +4°С.

Днём: Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Суббота, 02.05:

Ночью: Ясная или малооблочная, без осадков погода. Ветер восточный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 0..+6°С.

Днём: Облачность уплотнится. Вечером местами кратковременный дождь. Ветер восточный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 10..15, на побережье кое-где 7°С.