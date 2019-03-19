Погода на этой неделе местами будет вполне благоприятствовать ношению мини

Среда, 20.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт мокрый снег и дождь. Местами образуется туман. Ветер западной четверти 3-9, в первой половине ночи в прибрежных районах северо-западный ветер порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -2�..+1°C. Дороги будут скользкими!

Днем: В первой половине дня переменная облачность, без осадков. После обеда облачность уплотнится. На западе Эстонии начнется дождь и мокрый снег, к вечеру осадки распространятся на восток страны. Юго-западный ветер усилится до 5-12, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с, вечером ветер развернется в западной Эстонии к западному, северо-западному направлению и ослабеет. Температура воздуха 1…6°С.

Четверг, 21.03:

Ночью: Небольшая или переменная облачность. В начале ночи на востоке Эстонии пройдет мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти 4-10, на северном побережье западный, северо-западный ветер порывами до 15 м/с, к утру ветер ослабеет. Температура воздуха -1…+2°С.

Днем: Переменная облачность. Во второй половине дня, начиная с запада, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер западный, юго-западный 3-9, на побережье островов порывами до 13 м/с. Температура воздуха 4…9, на побережье местами 2°С.

Пятница, 22.03:

Ночью: В начале ночи облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. После полуночи осадки прекратятся и небо прояснится. Ветер западный, северо-западный 5-9, порывами 12 м/с, на северном побережье 7-12, порывами до 18 м/с. Температура воздуха -1…+3°С.

Днем: Солнечно. К вечеру на западе Эстонии облачность уплотнится, но будет без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-9, порывами 12 м/с, в первой половине дня на северном побережье 7-12, порывами до 17 м/с, вечером ветер, начиная с островов, развернется к южной четверти. Температура воздуха 2…7°С.