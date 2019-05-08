Погода на этой неделе: ночью возможен минус, днем же — до +18

Среда, 08.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный 2-8, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +6°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь. Ветер преимущественно западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 9..13°С.

Четверг, 09.05:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. В начале ночи ветер неустойчивый 1-7 м/с, во второй половине ночи юго-восточный и восточный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4, на побережье до +6°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 5-11, на северном побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье при ветре с моря около 10°С.

Пятница, 10.05:

Ночью: Облачность уплотнится и зона осадков распространится из восточной Эстонии до западного побережья. Ветер восточный и северо-восточный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер развернется от восточной к южной четверти 3-8 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Суббота, 11.05:

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи во многих районах пройдут кратковременные дожди, к утру вероятность осадков уменьшится. Ветер северо-восточный 2-8 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих районах пройдут кратковременные дожди. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 15..19, на островах и западном побережье 10…14°С.