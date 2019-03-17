Погода на грядущей неделе: тепло и сыро

Понедельник, 18.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь, мокрый снег, к утру осадков станет меньше. Кое-где возможен туман. Юго-восточный, южный ветер 5-12, на островах и побережье порывы 14-17 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, возможен и мокрый снег. Ветер преимущественно южный 4-10, на островах и западном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Вторник, 19.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер южный, юго-восточный 3-9, в начале ночи на островах порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: В основном облачно. Временами дождь и мокрый снег. Ветер преимущественно южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..6°С.

Среда, 20.03:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами мокрый снег или снег. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во второй половине дня зона осадков распространится с запада на восток. Осадки в виде мокрого снега и дождя. Юго-западный ветер усилится 5-10, на побережье порывы 15 м/с, вечером ветер перейдет к западному, северо-западному. Температура воздуха 1..6°С.

Четверг, 21.03:

Ночью: Переменная облачность. Осадки прекратятся. Западный, северо-западный ветер ослабеет 4-10 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачность увеличится. Во второй половине дня новая зона осадков. Ветер перейдет к юго-западному 5-11, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.