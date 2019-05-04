Погода на следующей неделе: вернется ли в Эстонию тепло?

Воскресенье, 05.05:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах дождь и мокрый снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер западных направлений 3-9, на побережье порывы 12-14 м/с. Температура воздуха -2..+4°С.

Днем: Переменная облачность. Местами дождь или мокрый снег, вероятность осадков выше на юго-востоке Эстонии. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, в первой половине дня на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..11°С.

Понедельник, 06.05:

Ночью: Облачность рассеется. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье до +4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Вторник, 07.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер западных направлений 3-8, к вечеру на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8..13°С.

Среда, 08.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный 4-9, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 10..15°С.