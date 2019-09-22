Погода на следующей неделе: вернется тепло или придут морозы?

Понедельник, 23.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен дождь, образуется туман. Ветер северной четверти 2-8, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха -3..+2, на побережье местами до 8°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, северный 2-8, на северном побережье порывами 12 м/с, вечером на островах развернётся к западному. Температура воздуха 6..11°С.

Вторник, 24.09:

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна снежная крупа. Ветер преимущественно западной четверти 2-8, в начале ночи на побережье северо-востока порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+4, у поверхности земли 0..-3, на побережье до 8°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 6..11°С.

Среда, 25.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха -1..+5, у поверхности земли 0..-3, на побережье до 10°С.

Днем: Облачно. Во многих местах пройдёт дождь, возможна снежная крупа. Ветер переменных направлений 1-7, во второй половине дня на северном побережье восточный, юго-восточный 6-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха 4..9, на островах до 12°С.

Четверг, 26.09:

Ночью: Облачно с прояснениями. В начале ночи во многих местах пройдёт дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер восточной четверти 2-8, в начале ночи по северному побережью порывами 12 м/с. Температура воздуха -2..+3, по западу 3..7, на побережье островов до 10°С.