Погода на воскресенье: в Эстонии ожидают жару до 33 градусов, местами — дожди и грозы

Во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь и гроза. Ветер северных направлений 2-7 м/с, вечером на северном побережье усилится восточный, северо-восточный ветер порывами до 13 м/с. Температура воздуха 28..33, на побережье местами 24°С.

Понедельник, 29.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточный, северо-восточный 3-9, на северном побережье порывы до 14 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха 10..17, местами до 20°С.

Днём: Небольшая или переменная облачность. Утром местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..22, местами до 24°С.

Вторник, 30.07:

Ночью: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Северо-восточный, северный ветер усилится 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 9..15, на западном побережье местами 17°С.

Днём: Переменная облачность. Утром во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня осадки прекратятся. Северо-восточный, северный ветер 4-10, на побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 14..19°С.

Среда, 31.07:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 3-9, на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 8..14, местами 16°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывы до 11 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 15..20°С.