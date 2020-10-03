Погода на выходные: бабьему лету пришел конец?

Суббота, 03.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер восточной четверти 4-9, на островах и побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода, во второй половине дня переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9, порывами 12, на островах и побережье до 15 м/с. Температура воздуха 15..18°С.

Воскресенье, 04.10:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, на островах и побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 7..11, на побережье до 14°C.

Днем: Облачность уплотнится и, начиная с юга, пойдёт дождь. Ветер восточный, юго-восточный 5-10, порывами до 16, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 14..17°C.

Понедельник, 05.10:

Ночью: Облачно. Временами дождь, утром вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, юго-восточный 4-9, порывами до 15,на побережье 8-13, порывами до 17, на островах до 20 м/с, после полуночи ветер развернётся на южный и юго-западный и ослабеет. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт кратковременный дождь. Ветер южной четверти 3-8 м/с, во второй половине дня повернёт на восточную четверть. Температура воздуха 15..19°С.

Вторник, 06.10:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь. Ветер восточной четверти 3-8 м/с, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Утром, начиная с юга, пойдёт дождь, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер развернётся на южную четверть 4-9, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 15..18°С.