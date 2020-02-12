Погода на выходных нас не порадует
В ближайшие дни в Эстонии сохранится облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье несколько потеплеет, передает pogoda.ee.
В ближайшие дни в Эстонии сохранится облачная погода, местами осадки в виде дождя и мокрого снега. В воскресенье несколько потеплеет, передает pogoda.ee.
Четверг, 13.02
Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, на востоке страны — со снегом. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, к утру на островах и западном побережье ветер развернется к западному направлению. Температура воздуха -1..+3°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, после обеда, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится, и облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.
Пятница, 14.02
Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный 2-8 м/с, в начале ночи на побережье до 11 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье местами до +2°С.
Днем: Переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Суббота, 15.02
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с, после полуночи южный, юго-западный ветер усилится до 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.
Днем: Облачно с прояснениями. После обеда, начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег, на востоке страны — также и снег. Ветер южный, юго-западный 4-9, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
Воскресенье, 16.02
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, по востоку страны — также и снег, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер южный, юго-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, утром ветер постепенно усилится. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно. Утром к островам подойдет зона осадков, и постепенно дождь и мокрый снег распространятся на материк. Южный ветер 7-12, порывами 17 м/с, в прибрежных районах 12-17, порывами до 25 м/с. Температура воздуха +3..+7°С.
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