Погода на выходных нас не порадует

Четверг, 13.02

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдет дождь и мокрый снег, на востоке страны — со снегом. Ветер юго-западный, южный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, к утру на островах и западном побережье ветер развернется к западному направлению. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт дождь и мокрый снег, после обеда, начиная с запада, вероятность осадков уменьшится, и облачность поредеет. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+4°С.

Пятница, 14.02

Ночью: Переменная облачность. Местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный 2-8 м/с, в начале ночи на побережье до 11 м/с. Температура воздуха -1..-4, на побережье местами до +2°С.

Днем: Переменная облачность, местами пройдут небольшие осадки. Ветер западный 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Суббота, 15.02

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-8 м/с, после полуночи южный, юго-западный ветер усилится до 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. После обеда, начиная с островов, пойдет дождь и мокрый снег, на востоке страны — также и снег. Ветер южный, юго-западный 4-9, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.