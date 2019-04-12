Погода на выходных: ночью — приличный минус, днем — полная благодать!

Суббота, 13.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха -1..-7°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Воскресенье, 14.04:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-восточный 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, северный 2-7, на островах до 10 м/с. Температура воздуха +3..+8°С

Понедельник, 15.04:

Ночью: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-5, на побережье местами до +2°С.

Днем: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 5..10°С.

Вторник, 16.04:

Ночью: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер северной четверти 1-7 м/с. Температура воздуха 0..-4, на побережье местами до +2°С.

Днем: Ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный 1-7 м/с. Температура воздуха 8..13, на побережье местами 5°С.