Погода на выходных: сначала будет спокойно, но потом пойдут дожди и мокрый снег

По данным pogoda.ee, в субботу в начале ночи будет облачно с прояснениями. Местами дождь и мокрый снег. После полуночи облачность рассеется и вероятность осадков уменьшится. Западный, юго-западный ветер 4-9, на побережье порывами до 14 м/с, после полуночи усилится западный, северо-западный ветер 5-11, порывы 14, на побережье до 17, на северном побережье 10-15, порывы до 22 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывы 14, на побережье до 17 м/с, в первой половине дня на северном побережье 10-15, порывы до 22 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха +1..+5°С.

Воскресенье, 26.01:

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Опасность гололеда. Западный ветер перейдет к юго-западному, южному и вновь усилится к утру 5-12, на побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха -4..+1°С, к утру повысится.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь и мокрый снег. Ветер западный, юго-западный 5-12, на побережье порывами до 17 м/с, вечером ослабеет и повернет к северо-западному. Температура воздуха +3..+6°С.

Понедельник, 27.01:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь, мокрый снег и снег. Северо-западный ветер перейдет к северо-восточному 3-9, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха -3..+3, на островах до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Восточный, юго-восточный ветер 3-9, на северном побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха -3..+3, на островах до +5°С.