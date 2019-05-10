Погода на выходных: тепло и сыро

Пятница, 10.05:

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременные дожди, к вечеру кое-где возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16, на востоке Эстонии местами до 18°С.

Суббота, 11.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза, после полуночи вероятность осадков уменьшится,местами образуется туман. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 7..12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь с наибольшей вероятностью во второй половине дня. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Воскресенье, 12.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер западных направлений 2-7, на северном побережье до 11 м/с. Температура воздуха 4..9, на востоке до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15..20, на побережье местами 10°С.

Понедельник, 13.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 4..9, на юге до 12°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер северный 3-8, на островах порывы до 13 м/с. Температура воздуха 16..21, на побережье местами 10..15°С.