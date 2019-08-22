Погода радует! На следующей неделе синоптики обещают жару

Пятница, 23.08:

Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди,меньше вероятность осадков на юго-востоке Эстонии. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.

Суббота, 24.08:

Облачность поредеет. Впервой половине дня местами пройдут кратковременные дожди, во второй половине дня без существенных осадков. Ветер западный и северо-западный 5-11, до обеда на северном побережье порывами 14 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 18..23°С.

Воскресенье, 25.08:

Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер слабый неустойчивый, вечером повернёт на южную четверть. Температура воздуха 18..23°С.

Понедельник, 26.08:

Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 20..25°С

Вторник, 27.08:

Облачно. Область высокого давления усилится. Слабый западный ветер. Температура преимущественно теплая. Ночью 11...16°С, днем 22...26°С.

Среда, 28.08:

Высокое давление сосредоточится над Балтийскими странами. Целый день ясная и теплая погода. Ночью 9..13, на побережье до 16, днем 22...26°C.