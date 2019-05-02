Погода резко поменялась с солнечной на дождливую. Готовы к майскому снегу?

Четверг, 02.05:

Днем: Преимущественно облачно. Пройдёт дождь, вечером возможен также и мокрый снег. Ветер переменного направления 1-7 м/с, во второй половине дня усилится южный, юго-западный ветер, по западу Эстонии западный, северо-западный 6-11, порывами 15, вечером в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха 3..9, по юго-востоку Эстонии до 11°С, во второй половине дня понизится.

Пятница, 03.05:

Ночью: Преимущественно облачно. Пройдет дождь, мокрый снег и снег, утром осадки станут незначительными. Ветер в начале ночи юго-западный, западный, после полуночи западный и северо-западный 6-11, порывами до 17 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 22 м/с. Температура воздуха -1..+4°С

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь, мокрый снег и кратковременные снежные заряды. Ветер западный, северо-западный 5-11, порывами 14-17 м/с. Температура воздуха 3..7°.

Суббота, 04.05:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет дождь, мокрый снег и снег . Ветер развернется к южной четверти и ослабеет 2-8 м/с. Температура воздуха -5..0, на западном побережье и островах 0..+5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 4..9, по югу Эстонии до 11°С.

Воскресенье, 05.05:

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха -1..+3, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер западной четверти 4-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 6..11°С.