Погода с осадками в виде снега задержится в Эстонии до пятницы

Вторник, 12.05

Ночью: Облачность поредеет. На востоке Эстонии пройдет дождь, на юго-востоке также и мокрый снег. Ветер северо-западный и северный 4-10, порывами 14 м/с, на побережье 7-12, порывами до 17 м/с, после полуночи ветер постепенно ослабеет. Температура воздуха 0..+5°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер северо-западный и западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, во второй половине дня на островах ветер развернется к юго-западному. Температура воздуха 6..10°C.

Среда, 13.05

Ночью: Облачность уплотнится. После полуночи на островах начнется дождь и мокрый снег. Ветер западной четверти к утру развернется к южной четверти 3-9, на западном побережье южный ветер порывами 14 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Зона дождя и мокрого снега медленно переместится с островов через материк в северо-восточном направлении. Ветер южной четверти 3-8 м/с, во второй половине дня неустойчивый 1-7 м/с. Температура воздуха 4..9°C.

Четверг, 14.05

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западных направлений 2-8, в начале ночи на островах северо-западный порывами 13 м/с. Температура воздуха -1..+5°C.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут кратковременные дожди, временами с мокрым снегом. Вечером осадков станет меньше и облачность поредеет. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Пятница, 15.05

Ночью: Ясно или небольшая облачность. Без осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, временами с мокрым снегом. Ветер западных направлений 4-10, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 6..12°C.