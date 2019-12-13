Погода шепчет: на выходных нужно быть осторожными!
Как прогнозируют синоптики, на выходных в Эстонии сохранится опасность гололеда, так что людям нужно быть предельно осторожными. Также будет идти снег, мокрый снег и дождь.
Как прогнозируют синоптики, на выходных в Эстонии сохранится опасность гололеда, так что людям нужно быть предельно осторожными. Также будет идти снег, мокрый снег и дождь.
По данным podoga.ee, сегодня днем облачно. Местами мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье до 12, порывами до 15, к вечеру до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.
Суббота, 14.12:
Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.
Днем: Облачно. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.
Воскресенье, 15.12:
Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С.
Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.
Понедельник, 16.12:
Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, утром перейдет к западному. Температура воздуха 0..+4°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 14-17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.
Вторник, 17.12:
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах в основном дождь. Ветер юго-западный, западный 6-11, на побережье порывы 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах в основном дождь, во второй половине дня осадки пойдут на убыль. Ветер западных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.
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