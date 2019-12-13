Погода шепчет: на выходных нужно быть осторожными!

По данным podoga.ee, сегодня днем облачно. Местами мокрый снег и дождь. Опасность гололеда! Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье до 12, порывами до 15, к вечеру до 17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Суббота, 14.12:

Ночью: Облачно. Во многих местах снег, мокрый снег, на побережье и дождь. Опасность гололеда. Ветер юго-восточный 5-11, на побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно. Во многих местах небольшой дождь и мокрый снег. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха +1..+4°С.

Воскресенье, 15.12:

Ночью: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь. Ветер юго-восточный 7-12, на побережье порывами 15-18 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах снег, мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадков станет меньше. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Понедельник, 16.12:

Ночью: Облачно. Снег, мокрый снег и дождь. Ветер южных направлений 4-10, на побережье порывами до 15 м/с, утром перейдет к западному. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах мокрый снег и дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12, порывы 14-17 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+6°С.