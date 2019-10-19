Погода шепчет: в воскресенье туман и морось, а что дальше?

Воскресенье, 20.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Вначале ветер юго-западный 4-10, на побережье порывами до 13 м/с, после полуночи южной четверти ветер 2-7м/с. Температура воздуха 4..8, на побережье до 11°С.

Днем: Преимущественно облачно. В первой половине дня морось и туман, во второй половине дня во многих местах пройдут дожди. Ветер юго-восточный и южный 2-8 м/с, вечером на западе Эстонии повернёт к юго-западному. Температура воздуха 9..14°С.

Понедельник, 21.10:

Ночью: Облачно и дождливо. После полуночи, начиная с северо-запада осадки прекратятся. Местами образуется туман. Ветер южных направлений 3-8,на северном побережье 13 м/с,к утру ветер повернёт к западу,северо-западу. Температура воздуха 6..11°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В первой половине дня кратковременный дождь,после обеда без существенных осадков. Ветер западный,северо-западный 2-7 м/с,после обеда переменных направлений. Температура воздуха 8..12°С, после обеда понизится.

Вторник, 22.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с, к утру развернётся на южный и юго-западный и усилится на побережье 5-10 м/с. Температура воздуха 2..7, местами при прояснении во внутренних районах понизится до 0°С.

Днем: Облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный 5-10, на побережье порывы 14,вечером порывы до 17 м/с. Температура воздуха 8..12°С.

Среда, 23.10:

Ночью: Облачно с прояснениями, без существенных осадков . Ветер юго-западный 6-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 6..11°С.