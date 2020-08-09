Погода тоже не любит понедельники: нас ожидает холодное начало недели и солнечные выходные

Понедельник, 10.08:

Ночью: Ясно или небольшая облачность, без осадков. К утру более облачно и местами пройдет кратковременный дождь. Кое-где образуется туман. Ветер западных направлений, к утру на побережье станет северным 2-7, прорывы до 10 м/с. Температура воздуха 12..16, на побережье до 18°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Во второй половине дня, начиная с севера, небо станет ясным. Ветер северных направлений 2-8, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха 19..25°C.

Вторник, 11.08:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северных направлений 3-9, на северном побережье порывами 13 м/с. Температура воздуха 9..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность. На востоке Эстонии местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Среда, 12.08:

Ночью: Небольшая или переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений 3-7 м/с. Температура воздуха 8..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Четверг, 13.08:

Ночью: Переменная облачность. На севере эстонии во многих местах кратколвременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

При этом портал Gismeteo пишет, что в уезде Харьюма в четверг отметка термометра днем опустится до +17. Однако обнадеживает таллиннцев то, что следующие выходные будут довольно теплыми и солнечными — в субботту ожидается +22 градуса, в воскресение +23. В южных частях страны, кстати, обещают еще более жаркие выходные — температура поднимется до +24.