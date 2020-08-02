Погода в Эстонии на следующей неделе будет дождливой

По данным pogoda.ee, в ночь на понедельник ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер с северных направлений повернёт на западный 2-8 м/с. Температура воздуха 6..11, на побережье 12..17°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт дождь. Ветер западных направлений 3-8, на побережье порывами до 12 м/с, вечером на островах ветер развернётся на южный. Температура воздуха 19..24°С.

Вторник, 04.08:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, после полуночи ближе к островам подойдёт новая порция осадков, которая утром распространится на материк. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, возможна гроза. Во второй половине дня, начиная со островов, вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, южный 3-9, на побережье порывы до 13 м/с. Температура воздуха 17..22°C.

Среда, 05.08:

Ночью: На западе Эстонии небольшая облачность, без осадков. По югу и востоку Эстонии облачно с прояснениями, во многих местах пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный, южный 2-8 м/с. Температура воздуха 9..13, на побережье и юге Эстонии до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. возможна гроза. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 18..23°C.

Четверг, 06.08:

Ночью: Переменная облачность. По востоку и центральной Эстонии пройдёт кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 10..16°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер западный, юго-западный 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха 18..23°С.