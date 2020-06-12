Погода в Эстонии: в выходные будет ясно и сухо, но в понедельник все изменится

Пятница, 12.06:

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-10, порывами 12-15 м/с. Температура воздуха 18..23, на побережье местами 14°С.

Суббота, 13.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный 4-9, в начале ночи порывами до 13 м/с. Температура воздуха 9..14°С.

Днем: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер северо-восточный и восточный 4-9, во второй половине дня порывами до 13 м/с. Температура воздуха 18...22, на побережье местами 15°С.

Воскресенье, 14.06:

Ночью: Ясно. Ветер северо-восточный и восточный 2-8, в начале ночи порывами до 11 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Ясная или малооблачная сухая погода. Ветер северо-восточный и восточный 2-8, во второй половине дня порывами до 11 м/с. Температура воздуха 18..22, на побережье местами 15°С.

Понедельник, 15.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На юго-востоке Эстонии пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-восточный и восточный 2-8, порывами 11 м/с. Температура воздуха 8..14°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Ливни распространятся с юго-востока Эстонии в северо-западном направлении. В восточной Эстонии вероятны грозы! Ветер северо-восточный и восточный, на островах северо-восточный и северный 4-10, порывами 13 м/с. Температура воздуха 15..21°С.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.