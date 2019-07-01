01.07.2019, 14:50

Погода в июне была гораздо теплее и суше средних значений

 (1)
rus.delfi.ee
EST 13
Kuum ilm
Kuum ilmFoto: DELFI

По данным эстонской Службы погоды, в июне температура воздуха в Эстонии была на три градуса выше средней. Осадков было на треть меньше среднего.

Средняя температура воздуха в июне была 17,6 градуса, что выше среднего показателя многолетних наблюдений на 3,2 градуса. Средняя температура в июне — 14,4 градуса.

Максимальную температуру в июне зафиксировала 6 июня станция Таллинн-Харку (31,1), а минимальную — 1 июня станция в Йыгева (-0,1).

Средняя количество осадков в июне зафиксировано на уровне 49 миллиметров. Это составляет 71 процент от среднего за годы наблюдений. Максимальное суточное количество осадков было отмечено в Тюри, где 13 июня выпало 60 миллиметров.

Число солнечных часов составило 337, что значительно (126%) превышает норму (268 часов).

Самым грозовым и дождливым периодом в Эстонии были дни с 11 по 13 июня, когда в Тюри выпало 60, в Хельтермаа — 42 и в Тоома — 38 миллиметров осадков.

Читайте также: