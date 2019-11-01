Погода в ноябре: самой спокойной будет вторая декада

Первая декада месяца ожидается переменчивой. Поначалу погоду будет определять оконечность области низкого давления, расположившейся над Западной и Центральной Европой. Она будет обеспечивать поступления относительно теплого воздуха с юга. Примерно 5 ноября циклон над Балтикой окрепнет, осадки усилятся, возможен снег с дождем. Усиливающийся восточный и северо-восточный ветер принесет прохладу.

Во второй декаде ожидается спокойная погода, преимущественно без осадков. Погоду станет, по всей видимости, определять область высокого давления с центром над Скандинавией или Россией. Будут преобладать ветры восточных направлений. Температура воздуха по ночам опустится заметно ниже нуля, днем столбик термометра будет находится в районе нулевой отметки.

В концовке месяца погода опять обещает быть изменчивой. Дождливые дни будут перемежаться с сухими, температура воздуха будет колебаться около нуля.

Средняя температура воздуха по итогам месяца ожидается в пределах нормы, то есть в промежутке от -0,3 до +4,0 или чуть выше. Количество осадков тоже сильно не выбьется из нормы — от 51 до 79 миллиметров или меньше.