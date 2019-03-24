Погода в последнюю неделю марта: неужели зима вернется?

Воскресенье, 24.03:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен небольшой дождь, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный и западный 6-12, порывами до 15, на островах и побережье западный и северо-западный порывами 16-20 м/с. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер западный и северо-западный 7-12, порывами 16, на островах и побережье порывами до 20 м/с, после обеда, начиная с островов ветер перейдет к юго-западному и постепенно ослабеет. Температура воздуха 2..8 °С.

Понедельник, 25.03:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха -2..+2°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах дождь или мокрый снег. Ветер западной четверти 4-10 м/с, вечером на островах станет северо-западным с порывами 14 м/с. Температура воздуха 2..6°С.

Вторник, 26.03:

Ночью: Переменная облачность. Местами снег или мокрый снег. Ветер северо-западный 3-9, на побережье порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер северо-западный, северный 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/с. Температура воздуха -1..+2°С.

Среда, 27.03:

Ночью: Небольшая облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 4-10 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.