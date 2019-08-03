Погодные качели августа: вскоре похолодает до +5, а затем придет жара

С большой долей вероятности можно сказать, что температурный фон августа будет близок к средним значениям (это от +15,4 до +17,5).

Ожидается преобладание более сухой погоды, осадков выпадет несколько ниже нормы (норма — от 68 до 103 мм). Зоны осадков будут распределяться по территории страны неравномерно.

В начале месяца будет преобладать прохладная и сухая погода, определяемая расположенной над Россией областью низкого довления. Не исключено прохождение через Эстонию прохладных фронтов, когда температура по ночам будет опускаться до +5 градусов.

Затем нашу страну захватит западный циклон, который принесет более обильные осадки и повышение температуры — ночью свыше 10 градусов, а днем — более 20.

Во второй половине месяца, ближе к концу августа, в Эстонию на какое-то время придет жаркая погода, когда столбик термоментра будет подниматься выше 25 градусов.