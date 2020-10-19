Похолодание и снег — это надолго? Поясняет эстонский синоптик

По словам синоптика, еще до выходных в Эстонию вернется ненадолго теплая погода.

В субботу-воскресенье вновь придут ночные заморозки, а на следующей неделе на какое-то время станет опять теплее.

"Сегодняшний день принесет еще мокрого снега, к ночи похолодает до нуля", — сказала Пальяк.

Завтра будет по-прежнему прохладно, но значительных осадков не ожидается. Ветер ослабеет.

В ночь на среду столбик термометра опустится ниже нуля.

Но затем потеплеет — начиная с Западной Эстонии более теплые воздушные массы в течение среды покроют всю Эстонию, принеся вместе с теплом и осадки.

В четверг и пятницу днем температура будет держаться выше +10, ночью тоже обойдется без заморозков.

На выходных погода станет вновь более суровой — в ночь на воскресенье температура опустится ниже нуля.

"Но на новой неделе в Эстонию придет очередная волна теплого воздуха, поэтому нынешнее похолодание не будет еще устойчивым", — прогнозирует метеоролог. "В ближайшее время погода будет меняться волнами".

Прогноз погоды на 4 дня

Вторник, 20.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт как дождь и мокрый снег, так и снег. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывами до 13 м/с, в прибрежных районах - западный, северо-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1...+3, на побережье до 7°С.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь и мокрый снег. Вечером облачность на западе Эстонии уплотнится и к островам подойдет новая зона осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после обеда ослабеет до 3-8 м/с и в западной Эстонии развернется к южному направлению. Температура воздуха 3.. 8°С.

Среда, 21.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь распространится на материк, на востоке Эстонии пройдет и мокрый снег. Ветер южной четверти 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2...-4, в западной Эстонии +5...+10°С.

Днем: Облачно с проясненииями. Временами пройдёт дождь, на северо-востоке Эстонии до обеда не исключён также и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер южной четверти 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5...11°С.