Похолодание и снег — это надолго? Поясняет эстонский синоптик
Метеоролог Государственной службы погоды Тайми Пальяк сообщила, что температура в ближайшие недели будет значительно колебаться.
Метеоролог Государственной службы погоды Тайми Пальяк сообщила, что температура в ближайшие недели будет значительно колебаться.
По словам синоптика, еще до выходных в Эстонию вернется ненадолго теплая погода.
В субботу-воскресенье вновь придут ночные заморозки, а на следующей неделе на какое-то время станет опять теплее.
"Сегодняшний день принесет еще мокрого снега, к ночи похолодает до нуля", — сказала Пальяк.
Завтра будет по-прежнему прохладно, но значительных осадков не ожидается. Ветер ослабеет.
В ночь на среду столбик термометра опустится ниже нуля.
Но затем потеплеет — начиная с Западной Эстонии более теплые воздушные массы в течение среды покроют всю Эстонию, принеся вместе с теплом и осадки.
В четверг и пятницу днем температура будет держаться выше +10, ночью тоже обойдется без заморозков.
На выходных погода станет вновь более суровой — в ночь на воскресенье температура опустится ниже нуля.
"Но на новой неделе в Эстонию придет очередная волна теплого воздуха, поэтому нынешнее похолодание не будет еще устойчивым", — прогнозирует метеоролог. "В ближайшее время погода будет меняться волнами".
Прогноз погоды на 4 дня
Вторник, 20.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдёт как дождь и мокрый снег, так и снег. Ветер юго-западный, западный 4-9, порывами до 13 м/с, в прибрежных районах - западный, северо-западный ветер 9-14, порывами до 20 м/с. Температура воздуха -1...+3, на побережье до 7°С.
Днем: Переменная облачность. Местами пройдёт небольшой дождь и мокрый снег. Вечером облачность на западе Эстонии уплотнится и к островам подойдет новая зона осадков. Ветер западный, северо-западный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с, после обеда ослабеет до 3-8 м/с и в западной Эстонии развернется к южному направлению. Температура воздуха 3.. 8°С.
Среда, 21.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Дождь распространится на материк, на востоке Эстонии пройдет и мокрый снег. Ветер южной четверти 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -2...-4, в западной Эстонии +5...+10°С.
Днем: Облачно с проясненииями. Временами пройдёт дождь, на северо-востоке Эстонии до обеда не исключён также и мокрый снег, во второй половине дня вероятность осадков уменьшится. Ветер южной четверти 3-9, на северном побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5...11°С.
Четверг, 22.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, а под утро на островах начнется обложной дождь. Ветер южный, юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4...9, на западе страны до 11°С.
Днем: Облачно и дождливо. Во второй половине дня, начиная с юго-запада Эстонии, осадки прекратятся и небо прояснится. Ветер южный, юго-восточный 5-10, на побережье порывами до 15 м/с. После обеда, начиная с островов, ветер развернется на островах к юго-западному напрвлению и усилится порывами до 18 м/с. Температура воздуха 8...14°С.
Пятница, 23.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь. Ветер юго-западный 6-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с. Температура воздуха 7...11°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер западный, северо-западный 6-12, порывами 15 м/с, на островах и побережье 8-13, порывами до 20 м/с, вечером ветер немного ослабеет. Температура воздуха 7...11°С.
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