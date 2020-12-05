Похоже, сегодня самый теплый день декабря. Дальше — заморозки

Сегодня порывы юго-восточного, южного ветров достигали 4-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°С, на побережье островов до +6°С.

Понедельник, 07.12:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9, порывы 13, на побережье 8-13, порывы 17, в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха понизится к утру 0..-5, на островах и западном побережье 0..+3°С.

Днём: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9, порывы 13, на побережье 8-13, порывы 17, в районе Рижского залива до 20 м/с. Температура воздуха понизится к утру -3..+1, на островах до +3°С.

Вторник, 08.12:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывы 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха -2..-7, на побережье островов до +1°С.

Днём: Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..-4, на островах до +3°C.

Среда, 09.12:

Ночью: Ясно, на островах облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер юго-восточный 4-9, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -3..-8, на побережье островов до +1°C.

Днём: Ясно, на островах облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный 4-9, утром на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха -1..-5, на островах -1..+2°C.

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