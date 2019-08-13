Пока без просвета: до конца недели ветрено и дождливо

Среда, 14.08

Ночью: Переменная облачность. Кратковременные дожди распространятся с островов на материковую часть, возможна гроза. Кое-где образуется туман. Ветер юго-западный, западный 3-9, на островах и побережье порывы 12-15 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. Кратковременные дожди во многих местах, возможна гроза. Во второй половине дня на островах вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, западный 5-12, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 17..21°С.

Четверг, 15.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 4-10, на северном побережье порывы до 15 м/с. Температура воздуха 7..12, на побережье 15°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, к вечеру осадков станет меньше. Юго-западный, западный ветер 4-10, на северном побережье порывами до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 15..20°С.

Пятница, 16.08

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Западный ветер станет южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 15°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 17..22°С.

Суббота, 17.08

Ночью: Переменная облачность. На островах местами кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..15°С.

Днем: Переменная облачность. На западе Эстонии во многих местах кратковременный дождь. Ветер южных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 18..23°С.