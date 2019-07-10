Помешает ли погода съемкам голливудского фильма и чего ждать от природы эстоноземельцам?

По данным синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15…20°С.

Четверг, 11.07:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 7..13°С.

Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 13..18°С.

Пятница, 12.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13°С, у поверхности почвы местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..17°С.

Суббота, 13.07:

Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13°С, у поверхности почвы местами 0°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 15..19°С.

Воскресенье, 14.07:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.

Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°С.