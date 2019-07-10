Помешает ли погода съемкам голливудского фильма и чего ждать от природы эстоноземельцам?

По данным синоптиков, сегодня днем ожидается переменная облачность. Местами пройдёт кратковременный дождь, на юге Эстонии возможна гроза. Ветер северных направлений 4-9 м/с. Температура воздуха 15…20°С.
Четверг, 11.07:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер преимущественно северных направлений 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 7..13°С.
Днем: Переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер северо-восточный, северный 2-8, на побережье порывы до 11 м/с. Температура воздуха 13..18°С.
Пятница, 12.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13°С, у поверхности почвы местами 0°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер северных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 13..17°С.
Суббота, 13.07:
Ночью: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 1-7 м/с. Температура воздуха 3..9, на побережье до 13°С, у поверхности почвы местами 0°С.
Днем: Переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно северо-западный, западный 2-7 м/с. Температура воздуха 15..19°С.
Воскресенье, 14.07:
Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 5..11, на побережье до 14°С.
Днем: Переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 16..21°С.
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Огромная плата: Врач попросил мусульманку снять никаб
Звери или мутанты? Кто обитает в лесах Чернобыля — 10 фото
Уже известен диагноз убитой любовницы экс-главы Раменского района