Пора привыкать к заморозкам: к концу недели похолодает до минус четырех

Четверг, 03.10

Ночью: В западной Эстонии небольшая и переменная облачность, в восточной Эстонии облачно с прояснениями. В начале ночи лишь местами пройдёт дождь, после полуночи ливневые дожди во многих местах. Ветер восточной четверти 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье и в восточной Эстонии 7 ..10°С.

Днем: Переменная облачность, в восточной Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, во второй половине дня на северном побережье усилится 12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..11°С.

Пятница, 04.10

Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут местами в основном на севере Эстонии. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, иногда с мокрым снегом, осадки преимущественно в северной Эстонии. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С.

Суббота, 05.10

Ночью: Облачно с прояснениями. В основном в северной Эстонии местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С.

Днем: Облачно с прояснениями. В основном в северной Эстонии местами пройдет дождь или мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..8°С.

Воскресенье, 06.10