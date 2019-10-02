Пора привыкать к заморозкам: к концу недели похолодает до минус четырех
К концу текущей недели и в начале следующей ночные морозы станут уже правилом, а не исключением.
К концу текущей недели и в начале следующей ночные морозы станут уже правилом, а не исключением.
Четверг, 03.10
Ночью: В западной Эстонии небольшая и переменная облачность, в восточной Эстонии облачно с прояснениями. В начале ночи лишь местами пройдёт дождь, после полуночи ливневые дожди во многих местах. Ветер восточной четверти 2-7, на северном побережье до 10 м/с. Температура воздуха 1..6, на побережье и в восточной Эстонии 7 ..10°С.
Днем: Переменная облачность, в восточной Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдут ливневые дожди. Ветер восточный и северо-восточный 3-9, во второй половине дня на северном побережье усилится 12, порывами 15 м/с. Температура воздуха 7..11°С.
Пятница, 04.10
Ночью: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди пройдут местами в основном на севере Эстонии. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 2..7°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдет кратковременный дождь, иногда с мокрым снегом, осадки преимущественно в северной Эстонии. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С.
Суббота, 05.10
Ночью: Облачно с прояснениями. В основном в северной Эстонии местами пройдет дождь и мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -2..+3, на побережье до +5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. В основном в северной Эстонии местами пройдет дождь или мокрый снег. Ветер северный и северо-восточный 4-9, на северном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 3..8°С.
Воскресенье, 06.10
Ночью: Переменная облачность. В основном на севере Эстонии и на островах местами пройдут дожди и дождь со снегом. Ветер северный и северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха -4..+1, на побережье до +5°С.
Днем: Облачно с прояснениями. Осадки в виде дождя и мокрого снега пройдут в основном на севере Эстонии и на островах. Ветер северный и северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха 3…8°С.
В понедельник и вторник характер погоды существенно не изменится.
Температура воздуха в понедельник, 07.10 ночью от -2 до +3, на побережье до 7 градусов тепла. Днем в понедельник 3…7°С.
Во вторник, 08.10 ночью в континентальной части страны от 1 градуса мороза до 3 тепла, на побережье до 6 градусов выше нуля. Днем 3…8°С.
(По данным сайта pogoda.ee)
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