Последние выходные лета: какой погоды ждать?

Суббота, 29.08:

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Во второй половине дня, начиная с юго-запада Эстонии, облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер юго-восточный, восточный 3-9, во второй половине дня порывы 13, на островах усилится 5-11 порывами 15, к вечеру до 17 м/с. Температура воздуха 16..19°С.

Воскресенье, 30.08:

Ночью: Облачно с прояснениями. Зона дождей будет смещаться через Эстонию на северо-восток. Ветер восточных направлений 4-10, порывами до 14, перед полуночью на островах до 17 м/с, после полуночи в южной Эстонии ветер развернется на юго-западный. Температура воздуха 8…13, на побережье до 16°C.

Днем: Переменная облачность. Местами пройдут дожди. Ветер развернется на западные направления, на островах на южные 2-8 м/с, до обеда в восточной Эстонии порывами до 14 м/с. Температура воздуха 17…22°C.

Понедельник, 31.08:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, после полуночи восточных 2-7 м/с. Температура воздуха 6…11, на побережье до 15°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдут кратковременные дожди. Ветер северный и северо-восточный 3-8, на островах до 11 м/с. Температура воздуха 16…19°C.

Вторник, 01.09:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северных направлений 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 4…9, на побережье до 14°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-восточный 2-8, на побережье до 11 м/с. Температура воздуха 17…22°C.