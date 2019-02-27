Послезавтра весна! Днем оно, быть может, и так, но вот ночами...

Среда, 27.02:

Ночью: Переменная облачность, без существенных осадков. Местами туман и гололед. Ветер слабый, неустойчивого направления, к утру ветер развернется к юго-западному и усилится 2-8, на побережье порывами до 11 м/с. Температура воздуха -2..-7, на островах и побережье -1..+1°С.

Днем: Облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Ветер юго-западный и западный 5-11, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха +2..+6°С.

Четверг, 28.02:

Ночью: В начале ночи небо ясное, после полуночи облачность уплотнится и утром местами пройдет мокрый снег и дождь. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывами 12 м/с, на островах и побережье 7-11, порывами 15 м/с. Температура воздуха -2..+3°С.

Днем: Преобладает облачная погода. Пройдет мокрый снег и дождь, во второй половине дня осадки постепенно перейдут в снег, местами будет наблюдаться метель. Северо-западный и северный ветер усилится 7-10, порывами до 15 м/с, на островах и побережье 10-15, порывами до 23 м/с. Температура воздуха +1..+5°, к вечеру понизится ниже 0°С и на дорогах увеличится опасность гололедицы.

Пятница, 01.03:

Ночью: В континентальной части преобладает облачная погода с кратковременными снегопадами, местами метель. На островах облачность реже и существенных осадков не ожидается. Ветер северо-западный и северный 6-10, порывами 14 м/с, на островах и побережье 9-13, порывами 20 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -3..-8°С.

Днем: В течение дня облачность рассеивается и существенных осадков не ожидается. Ветер преимущественно северо-западный 5-10, в первой половине дня на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха -1..-6°С.