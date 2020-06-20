Позагорать не получится: выходные будут дождливыми

В субботу днем ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, опасность грозы, вечером вероятность осадков уменьшится. Ветер восточный, северо-восточный 4-10, порывы 13, на северном побережье до 15 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами до 16°С.

Воскресенье, 21.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь и туман. Ветер северо-восточный, восточный 3-9, в начале ночи на побережье порывы до 14 м/с. Температура воздуха 11..16°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 4-10, порывами 13, на северном побережье до 15 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха 19..25, на побережье местами 16°С.

Понедельник, 22.06:

Ночью: Ясно или малооблачно, без осадков. Местами туман. Ветер восточных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами до 17°С.

Днем: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 20..25, на побережье местами 16°С.

Вторник, 23.06:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. На островах местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 9..14, на побережье местами до 17°С.

Днем: Переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 21..26, на побережье местами 17°С.