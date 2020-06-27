Пожалуй, эти выходные будут самыми жаркими в этом году

Сегодня днем ожидается небольшая и переменная облачность. К вечеру по южным районам страны местами возможны кратковременные дожди, не исключена и гроза. На северном побережье ветер западной четверти 4-10 м/с, в остальных районах ветер слабый и переменного направления, но в случае грозы ветер может сопровождаться сильными порывами. Температура воздуха 27..31, с наветренной стороны побережья до 20°С.

Воскресенье, 28.06



Ночью: В основном ясно, местами переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер переменного направления 1-6 м/с. Температура воздуха 13..18, на побережье местами до 21°С.

Днём: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдёт кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер слабый и переменного направления, на северном побережье восточный, северо-восточный ветер 6-12 м/с, при грозе с сильными порывами ветра. Температура воздуха 25..31, на побережье местами до 21°С.



Понедельник, 29.06

Ночью: Ясная или с небольшой облачностью сухая погода. Ветер восточной четверти усилится до 3-9, порывами 13 м/с. Температура воздуха 12..17, местами до 20°С.



Днём: Небольшая и переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Ветер восточный и юго-восточный 5-10, на северном побережье порывами 15 м/с, во второй половине дня на островах и западном побережье ослабеет и станет переменного направления. Температура воздуха 20..26°C.

Вторник, 30.06

Ночью: Облачность уплотнится. Начиная с островов, пройдут кратковременные дожди и гроза. К утру область с осадками распространится далее на материковую часть. Осадки местами сильные, не исключен и град, ветер с сильными порывами. Ветер юго-восточный и южный 3-9, после полуночи на островах и западном побережье повернёт к юго-западному и западному и усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха 13..17, местами до 20°C.

Днём: Начиная с островов, облачность поредеет и осадки постепенно прекратятся. Ветер повсеместно повернёт на юго-западный и западный 4-10, на побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 18..22°C.