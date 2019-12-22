Праздничные рождественские дни будут пасмурными и дождливыми

Понедельник, 23.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами, в основном на востоке Эстонии, дождь. Во многих местах туман. Южный ветер перейдет к северо-восточному 2-8 м/с. Температура воздуха +1..+5°С.

Днем: Преимущественно облачно. Местами небольшой дождь. В первую половину дня кое-где сохранится туман. Ветер северных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха +2..+5°С.

Вторник, 24.12

Ночью: Облачно. Местами небольшой дождь, во многих местах туман. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Днем: Облачно. Дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 2..5°С.

Среда, 25.12

Ночью: Облачно. Дождь. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 1..5°С.

Днем: Облачно. Во многих местах дождь. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 2..5°С.

Четверг, 26.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Ветер северо-западный 3-9 м/с. Температура воздуха -1..+4°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь, мокрый снег или снег. Ветер северо-западный, западный 3-9 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.