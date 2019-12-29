Предновогодний прогноз: снег или дождь? Температура плюсовая

Понедельник, 30.12:

Ночью: Облачно. Дождь, мокрый снег, в начале ночи на востоке Эстонии и снег. Опасность гололеда! Ветер юго-западный 7-12, порывы 15, на островах и побережье 12-15, порывы до 22 м/с, к утру немного ослабеет. Температура воздуха -1..+4°С, к утру повысится.

Днем: Облачно. Во многих местах преимущественно дождь, вечером осадки и облачность поредеют. Ветер юго-западный, западный 6-12, на островах и побережье порывы 15-18 м/с. Температура воздуха +4..+8°С.

Вторник, 31.12:

Ночью: Небольшая и переменная облачность. Местами небольшой дождь или мокрый снег. Западный, северо-западный ветер 6-12, на побережье порывы до 17 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах небольшой дождь, мокрый снег, к вечеру и снег. Северо-западный ветер усилится 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-15, порывы до 21 м/с. Температура воздуха +1..+5°С, во второй половине дня понизится.

Среда, 01.01:

Ночью: Переменная облачность. В начале ночи местами снег или мокрый снег, на островах дождь. Северо-западный ветер 6-11, порывы 15, на островах и побережье 9-14, порывы 20 м/с, после полуночи ослабеет и перейдет к западному. Температура воздуха -4..0, на западе Эстонии до +4°С.

Днем: Переменная облачность, без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+5°С.

Четверг, 02.01:

Ночью: Небольшая и переменная облачность, без существенных осадков. Западный, юго-западный ветер 5-11, на побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха -1..+3, на островах до +5°С.